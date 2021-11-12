هل تستكثرون عليها قبرًا؟.. لوتس عبدالكريم تستغيث بالرئيس لوقف هدم قبر الملكة فريدة

كشفت الدكتورة لوتس عبدالكريم، صاحبة مجلة وصالون وقاعة «الشموع»، عن اتصال بينها وبين عائلة الملكة فريدة، اشتكت فيه الأخيرة من إنذارها بهدم مدافن العائلة فى مقابر الإمام الشافعي، بهدف إقامة كوبري.

وقالت الدكتورة “لوتس” إنه من المقرر نقل رفات الملكة فريدة، وذويها، وهم محمد سعيد باشا جد الملكة فريدة لأمها زينب هانم ذو الفقار والذي كان رئيسا لوزراء مصر، إلى مقبرة صغيرة في منطقة نائية على أطراف مدينة 15 مايو، مساحتها أربعون مترا عبارة عن قبرين، واحد للرجال وآخر للنساء.

كما أدانت صاحبة مجلة وصالون «الشموع» الثقافي هذا القرار، واعتبرته “اعتداءً على حرمة رفات الأموات وقداسة الموتى بصور بشعة لا يرضاها ولا يقبلها الضمير الإنساني”.

وأكدت الدكتورة “لوتس” أنها حاولت الاتصال بكبار المسئولين لوقف الهدم وتقديم احتجاج رسمي، دون التمكن من إحداث تغيير، مطالبة المهندس الذي يريد استثمار هذه المقابر أن يجد حلا بديلا.

كما توجهت باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يأمر بوقف الهدم، مؤكدة أن حدوث هذا الأمر هو بمثابة الإهانة لمصر وتاريخها، وهو ما لا يمكن أن يقبله رئيس الجمهورية.

يذكر أن الدكتورة لوتس عبدالكريم لها عدة مؤلفات عن حياة الملكة فريدة، يعد كتاب “الملكة فريدة وأنا.. سيرة ذاتية لم تكتبها ملكة مصر” أبرزها، والذي تحكي فيه قصصًا خاصة من حياة الملكة.