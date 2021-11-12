«جمهوري جه زارني».. ماذا قال يونس شلبي في أخر لقاء تليفزيوني له؟

يحل علينا اليوم ذكرى رحيل صانع الكوميديا، الذي رغم براءة وجهه استطاع أن يخلق لنفسه مساحة خاصة في الإطار الكوميدي الفني، ظلت أيفيهاته تتردد على آذان الجميع حتى الآن، كما نالت أعماله الفنية اهتمامًا بالغ خاصة وأنه ترك بصمة في مجال الكوميديا لم يستطع أحد بعده أن يفعلها، هذا هو يونس شلبي.

في آخر لقاء ليونس شلبي تحدث عن مرضه عبر برنامج "سكوب" مع الفنانة نجلاء بدر، التي كانت آنذاك مذيعة، وقال إنه قد أجرى عمليتين جراحيتين، فى القلب وهذا سبب معاناته.

مش زعلان من اللي مسألوش عليا

أكد يونس شلبي أن نجوم مدرسة المشاغبين كانوا دائمًا ما يسألون عليه في محنته، وعلى رأسهم الفنان الراحل سعيد صالح والفنان الراحل حسن مصطفى، أما من لم يسأل عنه فى هذه الأزمة، قال إنه لم يغضب منهم، وذلك لأنهم بالطبع لديهم مسئوليات ومشاكل فى حياتهم.

بكى بسبب مرضه

بكى يونس شلبي خلال اللقاء متأثرًا بمرضه، كما وجه الشكر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي أمر بعلاجه على نفقة الدولة.

الجمهور جه زارني في المستشفى

أكد يونس شلبي خلال اللقاء التليفزيوني له، أن عدد كبير من جمهوره جاء إليه المستشفى ليطمئن عليه وعلى صحته، باكيًا: "انا بحب كل اللي زارني واللي مزارنيش واللي مزارنيش عنده مشاغله".

توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007م إثر أزمة تنفسية حادة، بعد إجرائه أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، حيث تم تغيير ثلاثة شرايين في قلبه ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة.

رحلة علاج يونس شلبي بدأت في السعودية، حيث أجرى جراحة في القلب ثم تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من متاعب الفنان ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يذكر أن الفنان يونس شلبي قام بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام، لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها اخرون ومنها "الكرنك" و"شفيقة ومتولي" للمخرج علي بدرخان و"إحنا بتوع الأتوبيس" للمخرج الراحل حسين كمال.

كما شارك يونس شلبي في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً إضافة إلى "بوجي وطمطم" وهو مسلسل للأطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان، ثم قل نشاطه الفني بسبب المرض وذلك لحين وفاته في 12 نوفمبر 2007 عن 66 عاماً.