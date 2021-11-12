استقرار أسعار العملات اليوم في البنوك

أسعار العملات اليوم في البنوك.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري 2021، فقد سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 12-11-2021، فقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64جنيه للشراء، و 15.74جنيه للبيع، وقد استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك

في حين شهد سعر صرف الدينار الكويتي تراجع اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل 49.32 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس فقد سجل 49.39 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

في هذه السطور، تستعرض "الدستور" أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الدولار



يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبي



فقد شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى انخفاض شديد ليسجل 17.93 للشراء، 18.08 جنيه للبيع، عكس ما كان عليه في ختام أمس فقد سجل 18.07 للشراء، 18.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني



ينخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليصل 20.94 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.18 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي



استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، حسبما التحديثات الأخيرة للبنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضاً

موعد فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية



سعر الدينار الكويتي اليوم



تراجع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ليصل 49.32 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.39 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.