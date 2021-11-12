لخلاف على الميراث.. عامل يقتل شقيقه طعنا خلال نومه في الدقهلية

أقدم عامل، الجمعة، على قتل شقيقه طعنا بطعنات متفرقة بقرية الحميدية، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك لخلاف على الميراث، و استغل نوم شقيقه وانهال عليه طعنا ليتركه جثة هامدة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بمصرع شاب على يد شقيقه طعنا بقرية الحميدية التابعة للمركز .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين مصرع إ. م. م. ا"، 20 عاما متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة، و تبين أن وراء الواقعة شقيقه "م. م. م.ا" 27 عاما، عامل، حيث استغل نومه وقام بطعنه بعدة طعنات متفرقة حتى لفظ أنفاسه وذلك لخلافات بينهم على الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وتم التحفظ على الجثة على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.