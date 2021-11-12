وزيرة البيئة تلتقى جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد جون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ والوفد المرافق له لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27 وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأعرب السيد جون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرون COP27 على أرضها العام القادم عن أفريقيا وهو ما يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميا نظرا لدور مصر المحورى فى التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخ عالميا ويحقق طموحات الدول الأفريقية فى التنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الدور الامريكى فى دعم العمل المناخى والمفاوضات وخطة تنفيذها عالميا لخدمة العمل المناخى وخاصة قضايا التمويل وحشد الجهود و تبادل الخبرات للتصدى لآثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء جهود مصر الدولية المبذولة خلال المؤتمر الحالى ومدى التقدم المحرز فى المفاوضات والمخرجات المتوقع الوصول لها وخاصة مع رئاسة مصر والسويد لتيسير اعمال جلسات التمويل لتحقيق التوازن وتقريب وجهات النظر الدولية للخروج بقرارات تخدم العمل المناخى عالميا.

كما تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين البلدين بملف التغيرات المناخية حيث تم الاتفاق على مناقشة التعاون فى مجال التغيرات المناخية ودعم العمل المشترك خلال زيارة المبعوث الأمريكى لمصر الفترة القادمة.