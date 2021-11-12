رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية بمعرض «Worldwide 2021-CPhI»

قام الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، رفقة القنصل المصري العام في ميلانو، السفيرة منال عبد الدائم، بجولة تفقدية للأجنحة الخاصة بشركات الأدوية المصرية المشاركة فى ختام فعاليات المعرض والملتقى السنوي العالمي (CPhI)، وهي ‎شركات إيبيكو والمهن الطبية وسيديكو وكذلك مجموعة جلوبال نابي ومجموعة فاركو وإيفا فارما؛ لمتابعة نتائج المشاركة ومحققات الشركات المشاركة فى الملتقى.

وأعربت قنصل مصر فى ميلانو عن سعادتها بمشاركة الشركات المصرية فى هذا المحفل الدولى الكبير، وأشادت بالتواجد الكبير والمؤثر للبعثة المصرية، وحسن التنسيق والتكامل بين هيئة الدواء والشركات العارضة، ودور الهيئة في تقديم الدعم للشركات المصرية، مؤكدة حرص البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا على دعم برنامج تعميق توطين صناعة الدواء في مصر، ومبادرات الترويج لإمكانات السوق المصرية الهائلة، والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائي.

وأعرب رئيس الهيئة عن كامل الشكر والثناء للبعثة الدبلوماسية في إيطاليا ولطاقم القنصلية المصرية في ميلانو، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قاموا به من أجل توفير كامل الدعم للوفود المصرية المشاركة في المعرض، سواء كانت وفودا حكومية أو عارضين من ممثلي الشركات المصرية.

وتقدم بالشكر أيضا للشركات المصرية المشاركة، والتي عكست تطور الصناعة المحلية المصرية بشكل مشرف في المعرض، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاركات الفاعلة التي تهدف إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص المستحضرات المتداولة عالميًا، وثمن ضرورة مواكبة الصناعة المحلية المصرية للمستجدات العالمية فيما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لاستمرار تحقيق الأمن القومي الدوائي للمواطن المصري، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لكل الشركات المصرية التي تسعى للحصول على التنافسية العالمية، وإطلاق مستحضراتها بالأسواق التصديرية الواعدة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة؛ لتعميق توطين الصناعات الدوائية، وتقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية، وتعزيز زيادة الصادرات المصرية، وفتح مجالات أوسع للتصدير وفقًا لإستراتيجية الحكومة المصرية، ودعم التنافسية الإيجابية التي تساهم بدورها في ضبط السوق الدوائي المصري.