ضبط محل شهير يبيع ملابس محلية على أنها مستوردة ببورفؤاد في بورسعيد

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة تموين بورفؤاد من ضبط خلال الساعات الماضية محل تجارى شهيرة يبيع ملابس محلية على أنها مستوردة بدائرة حي بورفؤاد وملابس محلية الصنع ولكن مبالغ في أسعارها مختلفة الأنواع، بتعليمات من ناصر ثابت، وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على أسعار السلع، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

كانت قد تشكلت حملة بقيادة صابر الليلى، رئيساً للحملة والسيد متولى وداليا العطوى كبار مفتشي الرقابة التجارية وبالتنسيق مع مسعد الأمير مدير إدارة تموين بورفؤاد.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية الشهيرة بمدينة بورفؤاد تقوم ببيع ملابس جاهزة محلية الصنع على أنها مستوردة (تركي) بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين للتربح من فارق السعر.

مخالفة 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس تم التحفظ على كافة المضبوطات من ملابس وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



هذا وتستمر جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفي حالة وجود أي شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.