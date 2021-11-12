الزمالك يشكر الرئيس السيسى على «مُهلة أكتوبر»

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهه بمنح النادي مهلة إضافية لبناء فرع مدينة 6 أكتوبر.

وقال الزمالك، في بيان، إن رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالأصالة عن أنفسهم وباسم واحد وتسعين ألف أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي، يتقدمون بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته السامية بمنح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأضافت اللجنة أن "الجميع يعربون عن عظيم الامتنان لتلك التوجيهات والاستجابة الكريمة لمناشدتنا كعهدنا بفخامة الرئيس، أن يولي كل العناية لصوت المواطنين في كل مكان بما يزرع الأمل في النفوس ويخلق دوافع العمل الجاد المثمر"، مؤكدة أن ذلك جاء بمثابة "ترسيخ لسياسة ثابتة ومستمرة تقوم على إدراك وفهم عميق لقضايا الوطن، ومن ذلك أهمية الدور الاجتماعي والرياضي الذي يجب أن تضطلع به الأندية الرياضية".

وعاهدت اللجنة، الرئيس السيسي، على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مصر الحديثة.