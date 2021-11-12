الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: منع دخول العاملين دون شهادة اللقاح بدءًا من 15 نوفمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري ، يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، مشددًا على أنه لن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR  ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن.

وأكد سعفان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية  وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة، موضحا  أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة وباء فيروس كورونا  المستجد. 

يذكر أن الوزارة تنفذ عملية  تلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها ، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان. 

وزارة الصحة والسكان وزارة القوى العاملة كورونا اللقاح سلامة العاملين والمواطنين وزير القوى العاملة محمد سعفان

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