تحريات مكثفة لكشف ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب في أطفيح

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتهم في واقعة انقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن مصرع شاب، وإصابة آخرين في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرعها قائدها، وإصابة آخرين.

تم الاستماع لأقوال والد الشاب المتوفى، وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بدفنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

- عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات