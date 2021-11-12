الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 12 نوفمبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: ينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرة، ويجعلك تبدو مميزاً في مواجهة الجماهير إذا كنت تعمل في الشأن العام .

عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً.

صحياً: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم، نابعان من توترات نفسية وعصبية.

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

- الثور

مهنياً: انتقال القمر إلى الحوت الى موقع مناسب تماما مع برجك، و يشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط.

عاطفياً: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحياً: تشكو ضغوطاً وإحراجاً في العمل، وتضطر الى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

- الجوزاء 

مهنياً: تبدأ فترة دقيقة ومتقلبة تفرض عليك المزيد من التروي، والوضوح والشفافية والكثير من الدبلوماسية والمرونة.

عاطفياً: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر، وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات.

صحياً: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.

ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

- السرطان

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت المائي الصديق، يحمل إليك جديداً، فيبشرك بقدرات واسعة على التواصل وفرض الذات وإيصال الرسائل إلى الآخرين . 

عاطفياً: حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.

صحياً: الذبذبات الحالية تشكل حافزاً للدورة الدموية، ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

- الأسد 

مهنياً: ستكون الظروف مؤاتية وستجد من يقف الى جانبك، ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيف.

عاطفياً: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.

صحياً: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة.

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

- العذراء

مهنياً: انتقال القمر الى برج الحوت الى معاكسة برجك يجعلك متوتراً قليلاً، ولكن ميالاً إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة.

عاطفياً: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك.

صحياً: لا مشاكل في الصحة وخصوصاً إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

 - الميزان

مهنياً: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح، ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.

عاطفياً: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيه. 

صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

- العقرب

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جداً ،ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.

عاطفياً: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلاً، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.

صحياً: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة، لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

- القوس 

مهنياً: القمر في الحوت يضاعف ميلك إلى التمرد أو يتحدث عن تأجيل يزعجك جداً، فيعطيك إشارة بلقاء بعض الأشخاص في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم.

عاطفياً: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقاً.

صحياً: عليك التوجّه إلى أحد الأندية الرياضية، والقيام بحمّام بخار وجاكوزي يريحك تماماً. 

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

- الجدي 

مهنياً: قد يسعى البعض لإرضائك وتلعب الصداقات دورًا جيدًا، وستجد نفسك على الأرجح في صفوف المدافعين عن صديق او قضيّة انسانيّة.

عاطفياً: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب وكل المحيطين بك. 

صحياً: إنه يوم جميل يحمل أخباراً جيّدة، وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

- الدلو

مهنياً: يتحفك الحظ بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولاً لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك.

عاطفياً: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبداً ودوماً لمسامحة الحبيب على أخطائه.

صحياً: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

- الحوت 

مهنياً: وصول القمر الى برجك يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك.

عاطفياً: أنت عاطفي ومُرهف الحّس، وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.

صحياً: استشر طبيبك حالاً إذا شعرت بآلام حادة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقاً.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

الحوت ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين الدلو الجدى ليلى علوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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