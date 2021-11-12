حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 12 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: ينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرة، ويجعلك تبدو مميزاً في مواجهة الجماهير إذا كنت تعمل في الشأن العام .

عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً.

صحياً: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم، نابعان من توترات نفسية وعصبية.

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

- الثور

مهنياً: انتقال القمر إلى الحوت الى موقع مناسب تماما مع برجك، و يشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط.

عاطفياً: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحياً: تشكو ضغوطاً وإحراجاً في العمل، وتضطر الى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

- الجوزاء

مهنياً: تبدأ فترة دقيقة ومتقلبة تفرض عليك المزيد من التروي، والوضوح والشفافية والكثير من الدبلوماسية والمرونة.

عاطفياً: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر، وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات.

صحياً: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.

ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

- السرطان

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت المائي الصديق، يحمل إليك جديداً، فيبشرك بقدرات واسعة على التواصل وفرض الذات وإيصال الرسائل إلى الآخرين .

عاطفياً: حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.

صحياً: الذبذبات الحالية تشكل حافزاً للدورة الدموية، ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

- الأسد

مهنياً: ستكون الظروف مؤاتية وستجد من يقف الى جانبك، ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيف.

عاطفياً: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.

صحياً: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة.

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

- العذراء

مهنياً: انتقال القمر الى برج الحوت الى معاكسة برجك يجعلك متوتراً قليلاً، ولكن ميالاً إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة.

عاطفياً: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك.

صحياً: لا مشاكل في الصحة وخصوصاً إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

- الميزان

مهنياً: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح، ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.

عاطفياً: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيه.

صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

- العقرب

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جداً ،ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.

عاطفياً: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلاً، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.

صحياً: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة، لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

- القوس

مهنياً: القمر في الحوت يضاعف ميلك إلى التمرد أو يتحدث عن تأجيل يزعجك جداً، فيعطيك إشارة بلقاء بعض الأشخاص في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم.

عاطفياً: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقاً.

صحياً: عليك التوجّه إلى أحد الأندية الرياضية، والقيام بحمّام بخار وجاكوزي يريحك تماماً.

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

- الجدي

مهنياً: قد يسعى البعض لإرضائك وتلعب الصداقات دورًا جيدًا، وستجد نفسك على الأرجح في صفوف المدافعين عن صديق او قضيّة انسانيّة.

عاطفياً: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب وكل المحيطين بك.

صحياً: إنه يوم جميل يحمل أخباراً جيّدة، وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

- الدلو

مهنياً: يتحفك الحظ بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولاً لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك.

عاطفياً: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبداً ودوماً لمسامحة الحبيب على أخطائه.

صحياً: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

- الحوت

مهنياً: وصول القمر الى برجك يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك.

عاطفياً: أنت عاطفي ومُرهف الحّس، وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.

صحياً: استشر طبيبك حالاً إذا شعرت بآلام حادة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقاً.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.