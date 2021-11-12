الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: لا يمكننا الاستسلام ويجب الفوز في معركة مكافحة أزمة المناخ

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن أزمة المناخ هي أهم معركة في حياته، بل هي معركة يمكن بل ويجب أن نفوز بها.

وكتب جوتيريش - في تغريدة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: "بصفتي أمينا عام للأمم المتحدة، لدي العديد من المعارك، ولكن الكفاح ضد أزمة المناخ هو أهم معركة في حياتي. إنها معركة يمكننا بل ويجب أن نفوز بها. لا يمكننا الاستسلام. لن استسلم".

وأضاف: "أن العمل المناخي مسؤولية الجميع. ويجب على كل بلد وكل مدينة وكل شركة وكل مؤسسة مالية أن تقلل بشكل جذري وموثوق وقابل للتحقق من انبعاثاتها الكربونية بدءا من الآن".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تنفيذ التعهدات. إلى أن تصبح الالتزامات ملموسة. إلى التحقق من الإجراءات. إلى سد فجوة المصداقية العميقة والحقيقية".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المناخ أزمة المناخ جوتيريش العمل المناخى

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

أسعار القمح وجولة رئيس الوزراء بالوادي الجديد.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

وزير الإسكان يصدر 37 قرار إزالة تعديات ومخالفات بالساحل الشمالي الغربي

الملكة إليزابيث الثانية تشارك في حفل رسمي الأحد المقبل

«الزراعة» تقدم 8 توصيات فنية للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية غدا

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 3181  كيلو متر من الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية