تايلاند تستضيف اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي العام المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أن رئيس الوزراء "برايوت تشان أو تشا" يستعد لتولي رئاسة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" من نيوزيلندا، وأن تايلاند ستستضيف اجتماع المنتدى المقرر عقده خلال العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية ثاناكورن وانجبونكونجتشانا "إن رئيس الوزراء التايلاندي سيلقي كلمة خلال الجلسة الثامنة والعشرين التي ستعقد، اليوم الجمعة بشكل افتراضي لزعماء الدول الأعضاء فى منتدى أبيك، وسيتسلم الرئاسة، وسيشارك قبل ذلك فى حوار بين زعماء المنتدى وأعضاء المجلس الاستشاري لرجال الأعمال بالمنتدى.

وأضاف أن تايلاند ستنظم العديد من الأنشطة فى اجتماع العام المقبل للمنتدى وستتم المشاركة في هذه الأنشطة بصورة شخصية، وذلك بعد الاضطرار لعقد العديد من الاجتماعات بشكل افتراضي خلال العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة "كورونا".

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن ثقته في نجاح تايلاند في استضافة اجتماع أبيك عام 2022، وأن نتائج الاجتماع ستكون قوية، موضحًا أن المنتدى سيتناول مناقشة الأمور المتعلقة بالتواصل الإقليمي وتحفيز التجارة ونموذج لنظام الاقتصاد الأخضر والبيولوجي الدائري.