وزير الإسكان يصدر 37 قرار إزالة تعديات ومخالفات بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 37 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة سابقاً"، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولي جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة سابقاً"، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وكان قد تابع بالأمس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، واستعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة والتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية حفاظاً على أراوح المواطنين والثروة العقارية بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم العمل في عدة محاور لتفادي آثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء بالقاهرة الجديدة والتعامل مع الحالات الطارئة، والتي شملت الحلول التقليدية ومنها ازدواج العديد من خطوط الطرد وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الصرف ومحطات الرفع ونقل تصرفات جزء منها لمحطة معالجة الجبل الأصفر، كما شملت الحلول غير التقليدية تنفيذ بيارات الشحن الجوفي للمياه بمناطق متفرقة بالمدينة، وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء لتستوعب كميات من المياه، بجانب تطوير جزر المحاور والطرق وخفض منسوبها.

من جهته، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تدعيم خطوط الصرف وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية، والتي شملت تنفيذ مشروعات ازدواج خط الطرد قطر 1500 مم من محطة امتداد المستثمرين حتى محطة المعالجة، وخط الطرد قطر 1200 مم من محطة جنوب المستثمرين حتى امتداد المستثمرين، وخط الطرد قطر 1200 مم من محطة مركز المدينة حتى جنوب المستثمرين، وخط الطرد قطر 1200 مم من محطة جنوب الأكاديمية حتى مركز المدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن أعمال رفع كفاءة روافع الصرف الصحي، تشمل تدعيم محطات رفع مركز المدينة وجنوب المستثمرين والشويفات بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية، حيث تم تركيب الطلمبة الاحتياطية وجارٍ التصنيع للطلمبة الثانية للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية بالتوازى مع تنفيذ خط الازدواج، كما تم إعداد تقرير بالحالة الفنية للطلمبات والمولدات بمحطة امتداد المستثمرين ليتم التنفيذ ضمن مشروع ازدواج خط الطرد قطر 1500 مم للمحطة وتم تكليف الشركة المنفذة ببدء الأعمال.

