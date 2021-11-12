الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ما موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021.. وعدد موظفي الدولة

صرف المرتبات
صرف المرتبات

مازال موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021 يحتل نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك عقب إصدار وزارة المالية الكتاب الدوري الخاص برواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وعدد الموظفين في الدولة والإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ما هو موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021

منذ اندلاع جائحة كورونا العالمية تصدر وزارة المالية كتابا دوريا ينظم مواعيد صرف مرتبات الموظفين لتفادي التكدس والازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك لمنع انتشار العدوى بين الموظفين حيث حدد الكتاب الدوري الفترة من ( 23_26) لصرف رواتب الموظفين بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم صرف رواتب موظفي أكثر من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 23 نوفمبر، فيما يتم صرف رواتب موظفي أكثر من 22 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 24 نوفمبر الجاري فيما تم تخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية فيما يتم تخصيص يوم 26 نوفمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم.


عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن إجمالي عدد الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بلغ 5.7 مليون فردا حيث تم تراجع أعداد الموظفين خلال الفترة من عام 2015 _ 2017 حيث أصبح أعداد الموظفين قريبة إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير وذلك بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد عن العمل المحدد وفقا للقانون.

يذكر أن عدد موظفي الدولة زاد قرابة مليون ونصف موظف أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم تعيين الموظفين من الصناديق الخاصة وغيرها من وسائل الضغط لذلك أصدرت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي ينظم تعيين الموظفين الجدد وفقا للكفاءة.

اقرأ أيضاً

موعد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة

 

الإجراءات الاحترازية عند الصرف من ATM

تتصدر موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021 و الإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM مؤشرات البحث عبر المنصات الإلكتروني حيث نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام المناديل الورقية عند الضغط على زر ماكينات الصرف والالتزام بالمسابقات الآمنة وارتداء الكمامات الواقية.

اقرأ أيضا

تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

29 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية

تداول 651 طن بضائع عامة ومتنوعة و246 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021 موعد مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر شهر نوفمبر نوفمبر 2021 وعدد الموظفين في الدولة وزارة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

نيويورك تايمز تحذر من خطورة تفاقم النزاع في إثيوبيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

الزمالك يشكر الرئيس السيسى على «مُهلة أكتوبر»

مصرع 3 أطفال فى حريق شقة سكنية بعين شمس

غدًا.. انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بمشاركة 40 فنانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية