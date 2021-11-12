ما موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021.. وعدد موظفي الدولة

مازال موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021 يحتل نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك عقب إصدار وزارة المالية الكتاب الدوري الخاص برواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وعدد الموظفين في الدولة والإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ما هو موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021

منذ اندلاع جائحة كورونا العالمية تصدر وزارة المالية كتابا دوريا ينظم مواعيد صرف مرتبات الموظفين لتفادي التكدس والازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك لمنع انتشار العدوى بين الموظفين حيث حدد الكتاب الدوري الفترة من ( 23_26) لصرف رواتب الموظفين بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم صرف رواتب موظفي أكثر من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 23 نوفمبر، فيما يتم صرف رواتب موظفي أكثر من 22 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 24 نوفمبر الجاري فيما تم تخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية فيما يتم تخصيص يوم 26 نوفمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم.



عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن إجمالي عدد الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بلغ 5.7 مليون فردا حيث تم تراجع أعداد الموظفين خلال الفترة من عام 2015 _ 2017 حيث أصبح أعداد الموظفين قريبة إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير وذلك بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد عن العمل المحدد وفقا للقانون.

يذكر أن عدد موظفي الدولة زاد قرابة مليون ونصف موظف أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم تعيين الموظفين من الصناديق الخاصة وغيرها من وسائل الضغط لذلك أصدرت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي ينظم تعيين الموظفين الجدد وفقا للكفاءة.

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الإجراءات الاحترازية عند الصرف من ATM

تتصدر موعد مرتبات شهر نوفمبر 2021 و الإجراءات الاحترازية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM مؤشرات البحث عبر المنصات الإلكتروني حيث نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام المناديل الورقية عند الضغط على زر ماكينات الصرف والالتزام بالمسابقات الآمنة وارتداء الكمامات الواقية.

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