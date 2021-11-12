أسعار القمح وجولة رئيس الوزراء بالوادي الجديد.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٦٤، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من ٥ إلى ١١ نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الإنفوجراف إلى الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الوادي الجديد، يرافقه كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بها، ومنها مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادي الطحان شمال مدينة الخارجة.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تم الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي، لموسم 2021-2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

وشملت أنشطة الوزارة هذا الأسبوع، الاجتماع المشترك الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة؛ لمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن عددا من اللقاءات التي عقدها وزير الزراعة، على رأسها لقاء الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي، لبحث الترتيبات النهائية لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، والمزمع إقامته في مدينة أسوان الشهر المقبل، كذلك لقاءه و المهندس على أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة “ايكاردا”، والوفد المرافق له، لبحث الاستفادة منة مخرجات البحوث والدراسات الزراعية.

كما استقبل وزير الزراعة "هان سخابفلد" سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين، كذلك التقى الوزير و"اندراش كوفاكش" السفير المجري بالقاهرة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيام وزيري الزراعة والري بزيارة رسمية الي جمهورية المجر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة الرئاسية الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر للمشاركة في قمة فيشجراد.

إنفوجرافا

وافتتح وزير الزراعة أيضا هذا الأسبوع، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كما تفقد، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته.

وأعلنت وزارة الزراعة عن إقامة مهرجان العسل المصري، في دورته الثالثة تحت شعار” ذهب مصر السائل”، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال الفترة 24-28 نوفمبر الجاري، بمشاركة 100 عارض، كذلك تم الإعلان عن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان، كما أكدت أنه لا صحة لأي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشيرة الى توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها.

إنفوجرافا

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين، بحضور حوالي ١٣٥ مشارك من عدة دول مختلفة، كما استقبل مركز بحوث الصحراء وفد يضم من 22 خبير صومالي في التنمية الزراعية ومختلف المجالات التنموية؛ للمشاركة في برنامج تدريبي تحت عنوان الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، كما أطلق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة دورة تدريبية تحت عنوان تطبيق سلامة الغذاء في مجال إنتاج المخبوزات وذلك في الفترة من ٧ نوفمبر إلى ١١ نوفمبر ٢٠٢١.

إنفوجرافا

كما تفقد الدكتور ميشيل أفرام، رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكادرا) المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل وما يقوم به من تطوير مستمر لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية من خلال إضافة العديد من الأجهزة والتي تعد الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط، وبلغ عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٥٠٠٠ عينة.

إنفوجرافا

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.