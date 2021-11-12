الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق يلتهم منزلين بمركز البلينا في سوهاج دون خسائر بشرية

حريق يلتهم منزلين
حريق يلتهم منزلين

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع فى منزلين بدائرة مركز البلينا، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات، واقتصرت الخسائر على احتراق المنقولات المنزلية، ونفوق بعض الطيور، وأُخطرت الوحدة المحلية، ومديرية التضامن لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية.

تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بمنزل ملك «شاكر.ح.ع»، 30 سنة، عامل، وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه «كرم.ح.ع»، 45 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ورجحا مالكا المنزلين أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول، وأضافا بإحتراق بعض المنقولات وكمية من البوص وجذوع النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية، وأُخطرت الوحدة المحلية، ومديرية التضامن، وإدارة الطب البيطري للانتقال واتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر أن البلينا شهدت منذ شهرين حريق كبير في 3 منازل وعدد من حظائر الماشية بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، واقتصرت التلفيات على نفوق عدد من الحيوانات، واحتراق كميات من البوص والغلال وجذوع النخيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية.

 

على شرطة ساق خسائر حريق محافظة فول حملة خدمات تحقيق ضباط غدا الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

أسعار القمح وجولة رئيس الوزراء بالوادي الجديد.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 3181  كيلو متر من الترع المتعبة

حريق يلتهم منزلين بمركز البلينا في سوهاج دون خسائر بشرية

ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل.. إزالة 16241 تعد في المحافظات

وزير الإسكان يصدر 37 قرار إزالة تعديات ومخالفات بالساحل الشمالي الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية