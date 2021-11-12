الإصابة بالسرطان لا تزال أكبر المخاوف الصحية للألمان

كشف استطلاع حديث للرأي أن الإصابة بالسرطان لا تزال تمثل أكبر مخاوف الألمان المتعلقة بصحتهم، حتى في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

و أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "إيه دي كيه"، أن الإصابة بالسرطان هي أكثر ما يثير خوف 70% من الألمان فيما يتعلق بصحتهم، (72% قبل عام)، و جاء في المرتبة الثانية الإصابة بالزهايمر والخرف 54%.

و بحسب الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 4 حتى 25 أكتوبر الماضي، ذكر 20% فقط من الألمان أن الإصابة بكورونا تمثل أكبر مخاوفهم الصحية، وكانت تبلغ نسبتهم قبل عام 37%.

و في سياق آخر، سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و وفقا لبيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة الخميس، تم تسجيل 50196 إصابة خلال اليوم الماضي.

و ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا إلى 4 ملايين و 894250 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 97198 حالة وفاة منها 235) حالة وفاة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.