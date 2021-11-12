الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الإصابة بالسرطان لا تزال أكبر المخاوف الصحية للألمان

السرطان
السرطان

 كشف استطلاع حديث للرأي أن الإصابة بالسرطان لا تزال تمثل أكبر مخاوف الألمان المتعلقة بصحتهم، حتى في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد. 

و أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "إيه دي كيه"، أن الإصابة بالسرطان هي أكثر ما يثير خوف 70% من الألمان فيما يتعلق بصحتهم، (72% قبل عام)، و جاء في المرتبة الثانية الإصابة بالزهايمر والخرف 54%.

و بحسب الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 4 حتى 25 أكتوبر الماضي، ذكر 20% فقط من الألمان أن الإصابة بكورونا تمثل أكبر مخاوفهم الصحية، وكانت تبلغ نسبتهم قبل عام 37%.

و في سياق آخر، سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و وفقا لبيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة الخميس، تم تسجيل 50196 إصابة خلال اليوم الماضي.

و ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا إلى 4 ملايين و 894250 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 97198 حالة وفاة منها 235) حالة وفاة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

السرطان مخاوف الألمان الاصابة بالسرطان الزهايمر الكمامات

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