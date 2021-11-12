«الزراعة» تقدم 8 توصيات فنية للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية غدا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معمل المناخ الزراعي عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية والصادرة عن لجنة متابعة التقلبات المناخية بوزارة الزراعة خلال التغيرات الجوية غدا السبت، وتشمل:

1. وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الجمعة والسبت.

‏2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏‏3. لمحصول البنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة.

‏4. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة والبياض الدقيقي على الطماطم جنوب الصعيد.

‏5. إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر في جنوب الصعيد في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

6. التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

7. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمارالطماطم في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

8. الرش العاجل لبساتين الفاكهة (الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تتعرض مناطق حلايب وشلاتين ورأس بيناس ومرسى علم والطرق ومخرات السيول المؤدية من هذه المناطق إلى جنوب الصعيد إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول.

كما تتعرض مناطق أبوسمبل وأسوان وإدفو يوم الجمعة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد يوم السبت إلى مدينة الأقصر ومناطق في جنوب سيناء (نويبع وسانت كاترين)، أما الأمطار الخفيفة يومي الجمعة والسبت فتشمل (السلوم ومطروح والضبعة)، مع انكسار واضح في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.