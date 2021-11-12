أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-11-2021 بسوق العبور للجملة

تفاوتت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-11-2021، لدى التجار بسوق العبور، في بعض الأصناف، وذلك وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

واستقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة بسوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

تراوحت أسعار برتقال بلدي من 2 : 3.5 جنيهاً للكيلو (قفص).

سجلت أسعار البرتقال السكري 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار برتقال أبو سرة من 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

تراوحت أسعار اليوسفي من 4 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر الجريب فروت من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

كما وصل سعر الجوافة من 4 : 7 جنيهات للكيلو ( قفص - كرتونة).

تراوح سعر الرمان من 4 : 7 جنيهات للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.

وتراوح سعر الكنتالوب من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

كما تراوح سعر تين برشومي من 5 : 13 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنه بلاستيك).

في حين تراوح سعر ليمون الحلو من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وتراوحت أسعار بلح رملي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوحت أسعار بلح زغلول من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر الكاكا من 9 : 15 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

الخوخ المستورد تراوح بين «15 : 20» جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر مانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا (كرتونة).

أسعار الفاكهة بسوق العبور

وسجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر البطيخ (2) من 24 : 32 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

وتراوح سعر البطيخ (3) من 14 : 21 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

وتراوح سعر الدوم من 20 : 40 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر البرقوق المستورد سجل نحو 22 جنيهاً للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر الكريز 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر برقوق مستورد من 22 جنيهاً (تكنا بلاستيك).

تراوحت أسعار تفاح إيطالي من 17 : 23 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

في حين تراوح سعر قشطة بلدي من 17 : 23 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

في حين تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 25 : 55 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

ووصل سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر جنزبيل 40 جنيهاً للكيلو (قفص).

أسعار الموز



وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز بلدي من 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطه).

وتراوح سعر موز وليم من 7 : 11 جنيهاً للكيلو (سباطة).

وسجل سعر موز مغربي من 7 : 11 جنيهاً للكيلو (سباطه).

وسجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهاً للكيلو (سباطه).

وتراوح سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا (كرتونة).

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