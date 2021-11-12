الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«صحة المنوفية»: استجابة سريعة وحل 2480 شكوى من المواطنين

دكتور فيصل جودة وكيل
دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بإن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بقيادة الأستاذة أماني عاطف مديرة الإدارة تقوم بتلقى الشكاوى من البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية والاتصال السياسي وتقوم الإدارة بفحص الشكاوى وسرعة الاستجابة في حلها بالتنسيق مع جميع الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الطبية والهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى الجامعة والتعليمي من أجل حل شكاوى المواطنين بمحافظة المنوفية والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وأشارت مديرة إدارة خدمة المواطنين إلى أنه تم حل عدد شكاوى المواطنين (2480) شكوى بعد فحصها خلال الفترة من شهر يناير 2021 إلى شهر سبتمبر 2021، حيث تم حل (111) شكوى خاصة بإدارة العلاج الحر وتم حل (178) شكوى خاصة بإدارة الصيدلة، و(105) شكاوى خاصة بإدارة الرعاية الأساسية و(160) شكوى خاصة بإدارة الطب الوقائي و(212) حالة كورونا، تم فحص شكواهم والتوصل لحل مشكلاتهم، وحل (600) شكوى خاصة بشكاوى لقاح فيروس كورونا و(466) شكوى خاصة بإدارة الطب العلاجي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن المنظومة الصحية في المنوفية تسعى جاهدة في حل جميع شكاوى المواطنين على وجه السرعة من أجل تذليل العقبات أمام أهالي محافظة المنوفية.

 

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