الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب مجزر ضبط بـ3 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

أطنان دواجن فاسدة
أطنان دواجن فاسدة

أمرت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 3 أطنان دواجن فاسدة، ضبطت بحوزة صاحب مجزر قبل بيعها على المواطنين.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

ونجحت حملة تموينية في ضبط (3,3 طن "مقطعات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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