«وصلة تعذيب» أم وزوجها.. كشف لغز جثة طفلة 5 سنوات في الجيزة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن أحد الأدلة التي قادت لهوية المتهمين بقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات والتخلص من جثتها في كرداسة، كاميرا مراقبة خاصة بمقهى مواجهة لمكان العثور على الجثة، حيث رصدت الكاميرا زوج والدة الطفلة وشقيقه خلال حملهما الجثة ملفوفة ببطانية، ثم تخلصهما من الجثة أمام مغلق أخشاب والهرب خشية ضبطهما.

وتحفظ رجال المباحث على جهاز التسجيل الخاص بكاميرا المراقبة، ومن خلال رصد كاميرات المراقبة في خط سير هروب المتهمين، تم تحديد وجهتهما ومحل إقامتهما في بولاق الدكرور، ومن خلال معلومات وردت من مصادر سرية تم تحديد هوية المتهمين.

اعترف المتهم بقتل طفلة والتخلص من جثتها بكرداسة، أنه تزوج والدة الطفلة عقب هروبها من مسكن أسرتها، وانتقلا للإقامة بشقة في بولاق الدكرور، وبصحبة المتهمة ابنتها من زوجها الأول تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضاف أنه كان يعتدي على المجني عليها بالضرب لتأديبها، بدعم من والدتها التي كانت تعاونه على الاعتداء عليها وتعذيبها، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلك كهرباء وإطفاء السجائر بجسدها حتى فوجىء أنها فارقت الحياة، فاتفق مع والدتها على التخلص من جثتها خشية القبض عليهما، واستعان بشقيقه البالغ من العمر 13 سنة، وتخلصا من الجثة بمنطقة المعتمدية أمام مغلق أخشاب.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بمساعدة زوجها على الاعتداء على ابنتها المجني عليها بالضرب بحجة تأديبها، وأنها كانت تعطيه أدوات التعذيب خوفا منه، كما أقر شقيق المتهم بالاشتراك في التخلص من الجثة.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بكرداسة، انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان التخلص منها بجوار الطريق الدائري.

وشملت عملية البحث فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى فحص كاميرات مراقبة خاصة بمقهى مجاور لمكان التخلص من الجثة. وكشفت تحريات العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن زوج والدة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، كما تم ضبط والدة الطفلة، وشقيق المتهم، واعترف المتهم أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، بالاعتداء على الطفلة بالضرب بحجة تأديبها، وذكر أن والدتها كانت تدفعه لضرب الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.