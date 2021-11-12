الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل ينهي حياة عامل بسلاح أبيض في الإسكندرية.. خلافات الجيرة السبب

عاطل
عاطل

أصيب شاب بطعنة سلاح أبيض على يد عاطل بمنطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية، على الفور تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بقيام "إبراهيم.ف"، عاطل، بطعن عليه محمد.م، عامل، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث إلى محل الواقعة وإلقاء القبض على المتهم.

وكشفت التحقيقات، أنه على إثر خلاف بين أسرة المجنى عليه وأسرة المتهم بسبب خلافات الجيرة، وتم إتمام تصالح بينهما، إلى أن المتهم تربص بالمجنى عليه عقب ذهابه إلى محل عمله وقام بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة فى البطن فسقط غارقا فى دمائه، وتم نقله إلى مستشفي ابو قير العام التى قامت بتحويله علي الفور إلى المستشفى الجامعى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى متأثرا بجراحه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

نيويورك تايمز تحذر من خطورة تفاقم النزاع في إثيوبيا

غدًا.. انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بمشاركة 40 فنانة

القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 4308 شباب في 7 محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا| التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية