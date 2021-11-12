عاطل ينهي حياة عامل بسلاح أبيض في الإسكندرية.. خلافات الجيرة السبب

أصيب شاب بطعنة سلاح أبيض على يد عاطل بمنطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية، على الفور تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بقيام "إبراهيم.ف"، عاطل، بطعن عليه محمد.م، عامل، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث إلى محل الواقعة وإلقاء القبض على المتهم.

وكشفت التحقيقات، أنه على إثر خلاف بين أسرة المجنى عليه وأسرة المتهم بسبب خلافات الجيرة، وتم إتمام تصالح بينهما، إلى أن المتهم تربص بالمجنى عليه عقب ذهابه إلى محل عمله وقام بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة فى البطن فسقط غارقا فى دمائه، وتم نقله إلى مستشفي ابو قير العام التى قامت بتحويله علي الفور إلى المستشفى الجامعى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى متأثرا بجراحه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.