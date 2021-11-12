‏بسبب كيس قمامة.. حبس عاطل أنهى حياة جاره بسكين في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل عامل بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات الجيرة بين الأهالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي للكشف عن الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصها.

- أقوال والدة المجني عليه

وقالت والدة المجني عليه، "م. ح. م"، 21 سنة، عامل، إن منذ أيام نشبت مشاجرة بينها وبين والدة المتهم بسبب إلقاء كيس قمامة أمامهم في الشارع، على إثرها قامت والدة المتهم بشتمها هيا وابنتها وبصقت في وجهها.

وأضافت والدة المجني عليه، أن في اليوم التالي تم التصالح بينها وبين والدة المتهم، ولم يكن هناك أي خلافات بينهما سابقة، ويوم الواقعة عند ذهاب نجلها المجني عليه إلى العمل قال لها: "أنا لو شفت المتهم هسلم عليه ومفيش حاجة حصلت"، وأثناء نزوله إلى الشارع فوجئ بالمتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين" يتجه نحوه فحاول الفرار منه.

- تفاصيل الواقعة

وأكدت بأن نجلها المجني عليه كان مصابا في يده وقام على إثر الإصابة القديمة بتركيب شريحة، وعند تعدى المتهم عليه بالسلاح حاول التصدي لها بيده التي بها الشريحة فخرجت من يده وسالت دمائه، إلا أن المتهم استمر خلفه وقام بتسديد طعنة في البطن علي إثرها لقي مصرعه بسبب النزيف الشديد.

و كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بقيام المتهم "إ.ف"، عاطل، بطعن المجني عليه "م.م|"، عامل، وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث الي محل الواقعة وإلقاء القبض علي المتهم.

- نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات أنه علي إثر خلاف بين أسرة المجني عليه وأسرة المتهم بسبب خلافات الجيرة وتم إتمام تصالح بينهما إلي أن المتهم تربص بالمجني عليه عقب ذهابه إلى محل عمله وقام بطعنه بسلاح أبيض سكين طعنه نافذة في البطن فسقط غارقا في دمائه,

وتم نقله الي مستشفي ابو قير العام التي قامت بتحويله علي الفور الي المستشفي الجامعي العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي متأثرا بجراحه، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.