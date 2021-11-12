«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس يوشافاط الأسقف والشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد القديس يوشافاط الأسقف والشهيد، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاُ: وُلِدَ "إيڤان (يوحنا) كونساڤتش"، حوالي عام 1580م، بمدينة ڤلاديمير ڤولنسكي بأوكرانيا هو من عائلة "كونساڤتش" إحدى عائلات الطبقة العُليا في المجتمع الپولندي المُسماة كان والده يعمل بمكتب مجلس المدينة، لأنه لم يكن من ذوي الأملاك برغم انحداره لهذه العائلة النبيلة.

وتابع: «تمت معموديته بالكنيسة الشرقية الأرثودكسية، وهي الكنيسة التي تنتمي لها عائلته، وكانا الوالدين يشجعان الفتىَ إيڤان على عيش حياة التقوىَ والنمو الروحي منذ نعومة أظفاره».

وواصل: «التحق بمدرسة في مسقط رأسه - ڤلاديمير ڤولنسكي – وهناك أظهر مستوى دراسي متميز وشغف إيمانياً رغم حداثته، حيث أتقن اللغة الكنسية لبلاده (اللغة السلاڤية)، وحفظ معظم كتاب صلوات الساعات بسبب مداومته على الصلاة منه يومياً، وقد كان تقدمه وشغفه للتكوين الديني شئ نادر لأن الإكليروس لم يكن يعطي الجرعات التكوينية اللازمة في تلك الفترة».

وتابع: «بسبب فقر الوالدين، إتجه الشاب إيڤان للعمل لدى تاجر يُدعى پاپوڤيتش بمدينة ڤيلنوس، وفي تلك المدينة لمس حالة الإنقسام والخلافات بين الطوائف المسيحية المتعددة (الوحدويين واللاوحدويين ، وخلال تلك الفترة تعرَّف إلى يوسف ڤيلامين روتسكي وهو پروتستانتي من الطائفة الكالڤانية، تحوَّل إلى الكاثوليكية فصار بيزنطياً بحسب قوميته، وصار متحمساً لجهود الوحدة مع الكنيسة الجامعة، كان لمعرفة الشاب إيڤان به عظيم الأثر في إنتمائه للكنيسة الجامعة».

واستكمل: «في العشرينات من عمره – تقريباً عام 1604م – إلتحق إيڤان بدير الثالوث الأقدس الواقع بمدينة ڤيلنوس ، التابع لرهبنة القديس باسيليوس الكبير، وصار اسمه الجديد هو يوشافاط، شاعت أخبار قداسة الراهب الشاب يوشافات، وبدأ في زيارته البسطاء والمُوَقّرين على حدٍّ سواء».

وتابع: «مع حصول يوشافاط على الرتبة الشموسية، بدأ في الخدمة بالكنسية، وبسبب أمانته وشهادة حياته إنضم عدد متزايد من الدعوات التكريسية لرهبنته، وعام 1609م، تمت السيامة الكهنوتية ليوشافاط، لاحقاً أصبح رئيساً لعدة أديرة، ينشر فيها روح التقوىَ والنُسك والتجرُّد، في أواخر عام 1617م، نال الدرجة الأسقفية، كان إنجازه الأول خلال فترة أسقفيته هو إعادة بناء كاتدرائية القديسة صوفيا في پولوتسك».

وتابع: «كان عطش الأسقف يوشافاط كونساڤتش للوحدة وحياة الشركة و تضميد جراح المسيح، يدفعه للعمل على تحريك المياه الراكدة مهما كلّف الأمر من معاناة، وقد واجه مصاعب شاقة في إقناع السكان المحليين بقبول الاتحاد مع روما، بسبب المعارضة قوية من الرهبان الأرثودكس الذين كانوا يخيفون الشعب من الوحدة، بدعوى أنها ستُدخِل طقوس بيزنطية ستُفقدهم هويتهم ومن ثم خلاصهم الأبدي، مُستغلين ضحالة التكوين الروحي والإيماني للعلمانيين».

وأضاف: «في هذه الحالة لم يعتمد يوشافاط على مجهواته وقدراته الخاصة في الجدل والمحاورة بقدر ما أعطىَ مثالاً جيداً لحياة من يطلب وحدة الكنيسة، فقد كان قادراً على الاحتواء بمحبة ودون تعصب لإختلاف الآخر، دون الذوبان فيه، وهذا العُمق والتوازن كان يرجع لحياة الخفاء الرائعة التي عاشها كراهب وأبٍ أسقف، بتجرُّده ونسكه الذي ساعده على محبة واتضاع صادق ، إكتسب به ثقة عدد غير قليل من الشعب الأرثودكسي الذي رأى الإنجيل المُعاش فتحرر بقوّة من قيود التعصُّب».

وواصل: «مع وصول المدّ الپروتستانتي إلى منطقة الكومانولث الأوكراني الپولندي، كان عليه استثمار تشوُّه صورة إكليروس الكنائس التقليدية وتورطها في الدماء لصالح التبشير بمذهبه، لكن لم يبقىَ في تلك الفترة من الإكليروس وجهاً يعكس محبة ورحمة المسيح سوى رئيس الأساقفة يوشافاط ، الذي كان داعماً قوياً لثبات كثيرين على محبة الكنيسة والأمل في صحوتها الروحية وعودتها إلى القداسة، لذلك كان يجب التخلُّص منه لإنهاء كل أمل في الكنائس التقليدية وتوريط الكنيسة الأرثودكسية بشكل منطقي في مقتل يوشافاط».

وتابع: «كان على القاتل تدبير جريمة قتل جماعية لا يُدان فيها أحد، فقام بتحريض مجاميع اللاوحدويين على مهاجمة مقر رئيس الأساقفة يوسافات كونساڤتش، وكما كانت علامة يهوذا لتسليم المسيح هي التقبيل الذي هو علامة الودّ والمحبة، كانت إشارة تجمع قطعان القتلة لتنفيذ المهمة اغتيال يوشافاط هي دقّ الأجراس من جميع الكنائس في غير موعد القداسات».

وأضاف: «دقّت أجراس الكنائس من أجل العنف لا من أجل السلام للمرة الأولى في التاريخ، في صباح يوم 12 نوڤمبر 1623م، بحسب الميعاد المتفق عليه، واقتحمت المجاميع المُضَلَّلة مقر رئيس الأساقفة الذي كان بلا حراسة على حسب طلب، وتم جرح عدد من معاونيه المتواجدين في المقر، إلى أن وصلوا لغرفته، فضربه أحدهم على رأسه بعصا، وأصابه إصابة بالغة بينما شقّ آخر جسده بالفأس، وعند سقوطه تبارىَ الجميع في سحقه بالعصيّ، تم سرقة محتويات المقر الأسقفي، مع جذب جثمان الشهيد إلى الساحة للتمثيل بجثته وإهانتها، لعنه الجميع وشتموه، حتى النساء والأطفال، وتهافتوا على إتلاف جثته بكل الطرق، بعدها تم سحله عارياً في طرقات المدينة، حتى وصلوا إلى التلّ المُطِلّ على نهر دڤينا، وهناك قاموا بربط جثمانه بحجارة كبيرة وألقوه في النهر».

واختتم: «تم إعلانه طوباوياً في عام 1643م عن يد البابا أوربانوس الثامن تم إعلانه قديساً في عام 1867م عن يد البابا الطوباوي پيوس التاسع».