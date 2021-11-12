الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 12-11-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف الأجنبي، خلال فترة التعاملات، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، والذى يشهد اهتمام قطاع كبير من المتعاملين في السوق المصرفى ورجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين، نظرا لارتباط أسعار الكثير من المنتجات والمواد الصناعية والتجارية، بسعر الدولار الأمريكي بالأسواق، ويؤدى لاهتمام البنوك بتوفير العملة يوميا. 

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 

فى ذات السياق السابق، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية، فى حالة استقرار، الجمعة، مع ثبات معدل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، نتيجة توفير البنوك بمختلف أنحاء الجمهورية، جميع الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تدفقات المصريين العاملين في الخارج، والتى تساهم فى توفير الدولار بقيمة تصل إلى 31.4 مليار دولار سنويا، مما يساهم فى خلق حالة من الاستقرار بالسوق. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 


كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر 

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 

فى نفس الوقت، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات. 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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