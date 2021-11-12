الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدثة البيت الأبيض تعود للعمل بعد انتهاء فترة عزلها عقب إصابتها بكورونا

جين ساكي
جين ساكي

تستأنف المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة تقديم الإيجاز للصحفيين والتحدث معهم مباشرة، بعد مرور نحو أسبوعين إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وكانت ساكي قد أصيبت بالفيروس في نهاية الشهر الماضي على الرغم من حصولها على اللقاح الكامل المضاد، وخضعت لفترة عزل مدتها 10 أيام.


وذكرت ساكي - في بيان الإعلان عن إصابتها - أنها اتخذت قرارا بعدم السفر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته الخارجية، التي قام بها في أوائل هذا الشهر.

 

 وعلي صعيد آخر ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس التوقيت أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 46.8 مليون إصابة، حتى الساعة 0345 مساء اليوم بتوقيت نيويورك.


وبلغ إجمالي الوفيات في أمريكا منذ بداية الجائحة 759 ألفا و545، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.
 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 99ر4 مليون حالة، بزيادة نسبتها 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس .
 

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 4ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 43521 حالة إصابة.
 

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 305 حالات وفاة.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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