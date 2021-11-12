إقلاع طائرة «مصر للطيران» من الدمام بعد تكذيب البلاغ بوجود قنبلة

كشفت مصادر مطلعة بشركة “مصر للطيران”، أن رحلة الشركة رقم MS2688 قد أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها، حيث من المقرر أن تصل خلال ساعة ونصف الساعة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت طائرة شركة مصر للطيران قد اضطرت للعودة إلى مطار الدمام الدولي، عقب إقلاعها بدقائق بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، حيث سمحت السلطات الملاحية بالمطار للطائرة بالعودة، وقامت الأجهزة الأمنية السعودية بتفتيش الطائرة للتأكد من سلامتها.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.