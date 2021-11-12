الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الشرطة تلاحق صاحب شركة عقارات لاتهامه فى 80 قضية نصب وشيكات وسرقة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة حكمها في القضية رقم ١١٤٤٤ لسنة ٢٠٢١، بحبس  صاحب شركة عقارات 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة تيار كهربائي، بالإضافة للعديد من الأحكام الصادرة ضدة بالحبس في أكثر من ٨٠ قضية نصب وتبديد وشيكات بدون رصيد، اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضده، وانتهت بصدور أحكام قضائية نهائية ضده بالحبس، فضلًا عن صدور أحكام ضده بالحبس في قضايا أخري.

وفي عام 2020، أصدرت الجهات المختصة، القرار رقم 440 لسنة 2020 بمنع المحكوم عليه من السفر، لوجود أحكام نهائية واجبة النفاذ بالحبس، في عشرات القضايا، وهو ما دفع الضحايا، بتقديم بلاغ جديد لرئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، برقم 4212 لسنه 2021، يطلبون فيه سرعة القبض على المتهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه، حيث تكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم الهارب، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة والتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 فى المحافظات

الشرطة تلاحق صاحب شركة عقارات لاتهامه فى 80 قضية نصب وشيكات وسرقة

أسامة نقلى سفير السعودية فى ضيافة «حلم جميل» على المسرح العائم بالمنيل

ماكرون يستضيف رؤساء بوركينا وتشاد والنيجر لبحث الوضع فى الساحل

شريف محيى: كاتب سكندرى سرق قصة «الأستاذ» من أول مجموعة نشرت لى

عجز الميزانية فى المغرب يبلغ 51.2 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية