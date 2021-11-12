الشرطة تلاحق صاحب شركة عقارات لاتهامه فى 80 قضية نصب وشيكات وسرقة

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة حكمها في القضية رقم ١١٤٤٤ لسنة ٢٠٢١، بحبس صاحب شركة عقارات 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة تيار كهربائي، بالإضافة للعديد من الأحكام الصادرة ضدة بالحبس في أكثر من ٨٠ قضية نصب وتبديد وشيكات بدون رصيد، اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضده، وانتهت بصدور أحكام قضائية نهائية ضده بالحبس، فضلًا عن صدور أحكام ضده بالحبس في قضايا أخري.

وفي عام 2020، أصدرت الجهات المختصة، القرار رقم 440 لسنة 2020 بمنع المحكوم عليه من السفر، لوجود أحكام نهائية واجبة النفاذ بالحبس، في عشرات القضايا، وهو ما دفع الضحايا، بتقديم بلاغ جديد لرئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، برقم 4212 لسنه 2021، يطلبون فيه سرعة القبض على المتهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه، حيث تكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم الهارب، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة والتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه.