الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول

ترامب
ترامب

قضت محكمة استئناف أمريكية بتجميد قرار لمحكمة أخرى، كان بموجبه بإمكان المحققين في اقتحام مبنى الكابيتول الاطلاع على وثائق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار، استجابة لطلب محامي ترامب بتجميد تنفيذ القرار القضائي السابق، بينما يستمر النظر في طعن فريق ترامب فيه.

وكانت محكمة مقاطعة كولومبيا قد أصدرت يوم الثلاثاء قرارا، مكن المحققين من الاطلاع على سجلات البيت الأبيض الخاصة بأنشطة ترامب ومسؤولي إدارته في 6 يناير الماضي، أي اليوم الذي اقتحم فيه أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي شكل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام الكابيتول، وقد استدعى عشرات من مساعدي ترامب والمسؤولين في إدارته للإدلاء بشهاداتهم.

كما تسعى اللجنة للاطلاع على وثائق الأرشيف الفدرالي بشأن أعمال البيت الأبيض والرئيس ترامب أثناء تلك الأحداث.

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