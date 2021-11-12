بريطانيا تضغط على إيران للإفراج عن مزدوجى الجنسية

قالت بريطانيا، إن مسؤولين ضغطوا على نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني للإفراج عن معتقلين مزدوجي الجنسية، مثل البريطانية من أصل إيراني نازنين زاجري راتكليف.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان: "جرى التشديد أيضًا لنائب وزير الخارجية الإيراني على الحاجة لأن تفرج إيران عاجلًا عن جميع المواطنين البريطانيين المحتجزين بشكل جائر في إيران، ومنهم نازنين زاجري راتكليف، وأنوشه آشوري، ومراد طاهباز".

واعتُقلت زاجري راتكليف بمطار طهران في أبريل 2016، وأدينت في وقت لاحق بالتآمر لإسقاط نظام الحكم.

وقضت محكمة إيرانية بسجنها بتهمة الدعاية ضد نظام الحكم الإيراني، فيما تنفي أسرتها التهمة الموجهة إليها.

وزوجها ريتشارد راتكليف مضرب عن الطعام لتسليط الضوء على قضيتها، كما التقى بالوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، يوم الخميس.

وقال راتكليف للصحفيين بعد مغادرة وزارة الخارجية: "إذا أردت أن أكون صريحًا، فقد كان لقاء محبطًا للغاية"، مضيفًا أن كليفرلي "لم يستطع تحديد إطار زمني لموعد تتحرك فيه الأمور".