السعودية: فتح القبول والتسجيل العسكرى للنساء فى الأمن الدبلوماسى

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة "جندي".

وأوضحت الوزارة أن "استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداء من السبت الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/8 حتى الخميس الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/13 عبر منصة (أبشر – توظيف)".

و علي صعيد آخر ، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن متابعة المملكة ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا.

ودعت الخارجية السعودية في بيان، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية.

كما طالبت المملكة بضرورة السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة لوقف الحرب الدامية في إثيوبيا، داعيًا أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات لوضع حد للعنف، ووقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة من أجل السلام، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، أمس :"أعتقد أن كل الأطراف ترى مخاطر استمرار النزاع"، مشيرًا إلى رفضه للحل العسكري، وأمله في أن تنجح الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في منطقة القرن الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو.

وأضاف:"نحن نأمل، في ضوء العمل المهمّ الذي ينخرط فيه أوباسانجو، أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل".

وكرر بلينكن دعوته لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الإثيوبية، إلى الانخراط على وجه السرعة وبجدية في مفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية، إلى جانب ضرورة السماح بالوصول الفوري للمساعدات دون عوائق إلى شمال إثيوبيا لدعم المحتاجين في تيجراي.

وتابع: "آمل في إجراء مفاوضات لوضع حد للعنف وأخيراً استخدام وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية، ومع مرور الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر استدامة".