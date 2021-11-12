الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تونس وسيريلانكا ومصر يحصدون جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فاعليات دورته السادسة دورة "سميحة أيوب" بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك بحضور كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد عبد الرحمن، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان طارق صبرى، وعدد من الفنانين والمسرحيين العرب والمصريين والأجانب، وبدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي يضم مقتطفات من فاعليات وعروض الدورة السادسة من المهرجان.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان خلال كلمته: حققنا الكثير من الأحلام والطموحات ومازال هناك الكثير، أتمنى أن نحققه خلال الدورات القادمة، كما تقدمت دكتورة إنجى البستاوى، مديرة المهرجان، بالشكر لكل لجان المهرجان، وأكدت أن كل شخص موجود بالمسرح هو داعم للمهرجان وجزء منه.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وأعلنت مديرة المهرجان دكتورة إنجى البستاوى عن جائزة أفضل شخصية مهنية فى المهرجان، جائزة حميد سيمبيج والمقدمة من أحمد أبو رحيمة مدير دائرة الشارقة للثقافة والفنون من دولة الإمارات، وذهبت لكل من، ندى إبراهيم، مادونا سمير، محمد طارق تايجر، مجدى المنسوب، مريم الجارحى، محمد هشام، عز الدين حافظ، نوز السيد، أحمد أمين وأحمد فرحات، ومحمد دسوقى.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

كما تم تسليم شهادات تقديرية للفرق المشاركة فى المهرجان من مصر والدول العربية والأجنبية، وتم تكريم لجان تحكيم المهرجان فى مسابقاته الثلاثة "مسابقة العروض الكبرى"، "مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية"، "مسابقة المونودراما".

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وأعلن الفنان أحمد صيام جوائز مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات، وجاءت كالتالي: فاز بجائزة أفضل عرض العرض المسرحى "خدامة" من تونس، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض "صخب بلا صوت" من السعودية.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وأعلن الفنان طارق صبرى جوائز مسابقة المونودراما والتى جاءت كالتالي: فازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الأداء التمثيلي سيلفيا رينيولا عن عرض don't revenge us من رومانيا، وفاز بجائزة الهيئة الدولية للمسرح عن أفضل عرض مونودراما عرض Untouched من سيريلانكا.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وأعلنت النجمة إلهام شاهين جوائز مسابقة العروض الكبرى وجاءت كالتالي: فاز بجائزة صلاح القصب التشجيعية عرض "بوق إسرافيل" من العراق، وفاز بجائزة سامى عبد الحميد للسينوغرافيا عرض "بيروسمانى" من جورجيا، وفاز بجائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحى سيرين قنون وريم الحداد عن عرض "ربع وقت" من تونس.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وفازت بجائزة أفضل ممثلة موروبيتو صوفيا عن عرض "الزهور الأخيرة" من إيطاليا، وفاز بجائزة أفضل ممثل Mieszko عن عرض "ترام 23:11" من بولندا، كما فاز بجائزة أفضل مخرج  كريم أدريانو عن عرض "رصد خان" من مصر، وفاز بجائزة سميحة أيوب لأفضل عرض "رصد خان" من مصر.

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

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المسرح للمسرح محمد شباب أحلام تونس الفن مصري شخصية السعودية عرض العربية الدول العربية شرم الشيخ

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متحف لـ«قرافات» القاهرة

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