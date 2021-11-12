البرازيل تسجل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 15300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 188 وفاة.



وسجلت البرازيل في المجمل 21 مليونا و924598 إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة و610224 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.

ومنحت هيئة الصحة البرازيلية "أنفيزا"، شهادة ممارسات التصنيع الجيدة لمصنع "مابيكسيانس" في بوينس آيرس، حسبما أعلنت في بيان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء ، أن المصنع ينتج مكونًا صيدلانيًا نشطًا بيولوجيًا من مكونات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وسوف يؤدي تشغيل المصنع إلى زيادة نطاق الخيارات لتوريد المكونات الخاصة باللقاح.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.