نجوم الغناء يشعلون مهرجان الموسيقى العربية (صور)

في رحاب مملكة الطرب انقضت أمسية حالمة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30، أحياها أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، والقائمين على المهرجان، ثم واصل أسر قلوب جمهوره حيث تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة كان منها «ولا بيك ولا بيا، لو روحت بعيد، مع قلبك، لو سمحتوا، دعوة فرح، المفروض».

وأشعل حماس الجماهير بتقديمه أغنيات «وعد مني، يا ريتني، يا ريتك معايا، نسياك صعب أكيد، إديني قلبي تاني، كدة بردوا يا قمر، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، أصاحب مين» إلى جانب «ليه يا قلبي ليه» لفايزة أحمد، «قارئة الفنجان، وأحلف بسماها» من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

سبقه فاصلًا تضمن كوكبة من الغنائيات الذهبية، كان منها «يا تمر حنة، وسألوني الناس أداء كنزى، على الحلوة والمرة تغنى بها محمد حسن»، إلى جانب دويتو شحات الغرام وشاركته فيها إيمان عبد الغني التي شدت بـ«يا عيوني ليه تداري، كل اللي لاموني، وبلاش تفارق»، وفي بداية الحفل عزفت الفرقة موسيقى «كل هذا الحب» لعمار الشريعي.

نادية مصطفى تطرب الجماهير على مسرح الجمهورية

وشهد مسرح الجمهورية حفلًا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وسبقها فاصل غنائي لكل من إبراهيم فاروق، وأحمد محسن، والمغربيان على المديدي، وأيوب التجاني.

صابر الرباعي يتجلى بالإسكندرية

وعلى مسرح مكتبة الإسكندرية تجلى النجم التونسي صابر الرباعي، بمجموعة كبيرة من أغنياته في حفلًا ضخمًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، بعد فاصل غنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم .

الحلو على مسرح أوبرا دمنهور

كما أقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلًا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان .

كما قدمت فرقة الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلًا على المسرح الخارجي تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.