أمريكا: إجمالى إصابات كورونا 46.8 مليون منذ بداية الجائحة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس التوقيت أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 46.8 مليون إصابة، حتى الساعة 0345 مساء اليوم بتوقيت نيويورك.



وبلغ إجمالي الوفيات في أمريكا منذ بداية الجائحة 759 ألفا و545، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 99ر4 مليون حالة، بزيادة نسبتها 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس .



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 4ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 43521 حالة إصابة.



وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 305 حالات وفاة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.