هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران بمطار الدمام بعد إقلاعها بدقائق

تسبب ظرف فني طاريء في هبوط طائرة شركة مصر للطيران بعد إقلاع رحلة الشركة رقم MS2688 المتجهة من مطار الدمام إلى القاهرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين هبوط الطائرة بسلام بأرض مطار الجمام الدولي.

وكان برج المراقبة الجوية بمطار الدمام الدولي بالمملكة العربية السعودية، قد تلقى إخطارًا من قائد الطائرة المصرية بعد إقلاعها، يطلب فيها العودة مرة أخرى إلى المطار، حيث تم السماح له بالعودة، وتم إنزال الركاب وانتظارهم بصالة الترانزيت الدولي بمطار الدمام، لحين إصلاح العطل المفاجيء وإخطار مسئولي شركة مصر للطيران بتلك الواقعة.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.