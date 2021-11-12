الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«مصطلحات إباحية».. هانى شاكر يكشف سبب منع حسن شاكوش من الغناء

هاني شاكر
هاني شاكر

علق المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على قراره الأخير بوقف المطرب الشعبي حسن شاكوش عن الغناء نهائيًا، والذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية.

وقال «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن حسن شاكوش كان يجب وقفه بعد أن ارتكب الواقعة الشهيرة مع المطرب رضا البحراوي أثناء حفلهم الغنائي بالساحل الشمالي في الصيف المنقضي.

وأضاف أن هذا الإيقاف كان منذ شهرين بسبب المصطلحات الإباحية وغير الأخلاقية التي صدرت منه على خشبة مسرح الحفل.

وعما صرح به حسن شاكوش بأنه ليس لديه عمل آخر غير الغناء، وأنه لا يجد مصدرًا للدخل بعد قرار وقفه، قال هاني شاكر: "لماذا لم تقل لنفسك هذا الكلام قبل مافعلته على المسرح؟"، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه أن يفكر في تصرفاته جيدًا قبل فعلها.

المطرب رضا البحراوي مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤتمر الموسيقي العربية هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مهرجان الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية المطرب هاني شاكر حسن شاكوش نقيب المهن الموسيقية

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