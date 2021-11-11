الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نورتينا».. أطفال شما بالمنوفية يستقبلون السيدة انتصار السيسي (فيديو)

جريدة الدستور

زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مشروع مجمع خدمات شما الذي بلغ تكلفته 11 مليون جنيه، والذي سيتم الانتهاء منه 30 ديسمبر المقبل، كما زارت مدرسة الشهيد بقرية شما بمحافظة المنوفية.

واستقبل الشباب والأطفال السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها لقرية شما في مركز أشمون بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالهتافات المرحبة.

ودخلت السيدة انتصار السيسي، إحدى فصول المدرسة، التي كان فيها بعض التلاميذ، وألقت عليهم التحية، لترد مدرستهم “نورتينا وشرفتينا”.

وفي آخر لقاء السيدة انتصار السيسي بالقرية، تحدثت امرأة معها وقالت لها إن زوجها يعاني من جلطة ولا يستطيع العمل بعد أن كان يعمل "حداد مسلح"، موضحة أن زوجها الآن غير منتظم في عمله بعد مرضه، وتريد أي مصدر رزق لأبنائها، كما أن لديها ابنة لا يقدرون على تجهيزها بسبب الأحوال التي يمرون بها، لتقول لها السيدة انتصار السيسي: "ألف بعد الشر على زوجك، وعنينا ليكي".

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