الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«وعدتها بالحل».. السيدة انتصار السيسي تستمع لمشكلة إحدى سيدات الأسر المنتجة بالمنوفية

جريدة الدستور

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ميدانيًا بقرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

والتقت السيدة انتصار السيسي، بالسيدة هدى العتمي، والتي تحدثت عن أهم الأنشطة التي تتميز بها المنوفية، قائلة: "أهم خطوات مبادرة حياة كريمة، هو بناء الإنسان ومحافظة المنوفية نسميها قلعة الصناعات المحلية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتشتهر بـ 10 صناعات حرفية منها صناعة السجاد اليدوي، وصناعة الكليم والجوبلان".

وعرضت لها نموذج لربة منزل تعلمت الحرف اليدوية من خلال "اليوتيوب"، وتحولت لأسرة منتجة وهي مكونة من 6 أشخاص، وقالت لها السيدة إن مشكلة التسويق هي أهم ما يواجههم لتؤكد لها السيدة انتصار السيسي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار معرض ديارنا للحرف اليدوية ووعدتها بحل لمشكلة التسويق.

وعبرت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بالشباب المشارك في المبادرة وشكرتهم ووعدتهم بلقاءات أكثر خلال الفترة المقبلة.

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