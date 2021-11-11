«بلد جميلة وناس طيبين».. السيدة انتصار السيسي تستمع لمشكلات أهالى «شما» بالمنوفية (فيديو)

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، زيارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ميدانيًا بقرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وعبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارتها للقرية قائلة: «سعيدة من ساعة ما جيت البلد بلد جميلة والناس ترحب بنا وطيبين فعلًا والشباب كلهم حماس سواء من حياة كريمة أو من أهل البلد أو المتطوعين واستقبال جميل جدًا وربنا يوفقنا جميعنا للمهمة وإن شاء الله نتمها على خير».

وتساءلت السيدة انتصار السيسي، عن أهم المشاكل والعقبات التي تقابلهم في مبادرة "حياة كريمة"، وقالت إحدى المسئولات: «أكثر المشاكل التي تواجه السيدات هي مصاريف المدارس، ونعمل على بحوث المدارس، والسيدة اللي دخلها ضعيف جدًا في برنامج تكافل وكرامة المشروط تأخذ معاش التكافل، وأولادها إذا كانوا في سن التعليم نحاول أن نساعد معها في الدخل».

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تمكين المرأة الريفية بالمشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي ومشروع المرأة الريفية الذي تأخذ عليه قرض حسن ليس عليه فوائد، معقبة: «وفي نفس الوقت كل شغلنا على التوعية حتى نصل لتغيير سلوكيات وفكر وثقافات مختلفة».