الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني شاكر يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)

هاني شاكر من حفل
هاني شاكر من حفل مهرجان الموسيقى العربية

أطرب النجم هاني شاكر جمهور الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك من خلال حفله الذي اقيم مساء اليوم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

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مهرجان الموسيقى العربية

وافتتح هاني شاكر الحفل بأغنية “ولابيك ولابيا” وسط تفاعل كبير من الجمهور وبعدها قال": انا سعيد للقاء جمهور الموسيقى العربية واتمنى ان تنال الحفلة اعجابكم.

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مهرجان الموسيقى العربية


وقدم هاني شاكر بعد ذلك العديد من أشهر أغانيه ومنها "لو روحت بعيد، ومع قلبك، ولو سمحتوا، ودعوة فرح، والشوق والحب، والمفروض، ووعد مني، وعلي الضحكاية، ولسه بتسألي.

وداعب هاني شاكر جمهور قائلا: "عايزين أغاني إيه هعملكوا تشكيلة وانتوا مروحين عايزين أغاني حادق ولا حلو، وبعدها لبى طلبات الجمهور".

هاني شاكر محافظة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية دار الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية معهد الموسيقى العربية المطرب هاني شاكر الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية مهرجان الموسيقى النجم هاني شاكر

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