«الأطفال جزء من اهتماماتنا».. السيدة انتصار السيسي تزور مكتبات حياة كريمة بالمنوفية (فيديو)

تابعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ميدانيًا بقرية شما بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، شرحا لتنفيذ مبادرة "المكتبات الثقافية"، التي أطلقتها مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي تهتم بنشر الوعي والثقافة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتم الحرص على أن يكون فيها تنوع في المحتوى الثقافي والفئات العمرية.

واهتمت المبادرة بالأطفال الصغار من خلال التنوع في الكتب الموجودة بالمكتبة، وتخصيص جزء خاص بالأطفال لأنهم الاهتمام الأكبر لحياة كريمة.

كما التقت السيدة انتصار السيسي، إحدى الأطفال المتواجدات بالمكتبة وسألتها عن ميولها في القراءة والكتب المفضلة لها، فأجابتها بأنها تحب قراءة قصص الأنبياء.