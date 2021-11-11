الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عامل بمدرسة فى المنوفية يطلب سكنا.. والسيدة انتصار السيسى: «عينينا ليكم» (فيديو)

جريدة الدستور

زارت السيّدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وخلال الزيارة التقت إحدى نساء قرية شما بمركز أشمون، والتي عبّرت عن سعادتها بلقاء السيدة انتصار السيسي ودعتها إلى بيتها المتواضع لشرب الشاي. واستجابت السيدة انتصار لدعوتها على الفور، قائلة: «أنا عن نفسي معنديش مشكلة طبعا».
كما استجابت لطلب المرأة وزوجها اللذين طلبا أن يكونا لهما بيتا يأويهما وأبناءهما ويتخلصان من الإيجار بقولها: «حاضر عينينا ليكم». ووجهت السيدة انتصار السيسي بأخذ بياناتهم.

وعرض الزوج على السيدة انتصار حالته الاجتماعية، وتبين أنه يعمل فراشًا في مدرسة، ومرتبه لا يسعفه في تلبية طلبات المنزل من إيجار وأساسيات الحياة وتجهيز بناته، لذا أراد أن يكون له بيتا يمتلكه، معقبا: «والله ما عارف أعمل إيه».
من جانبها، قالت السيدة انتصار السيسي: «الرئيس السيسي نفسه يشوف كل أهل البلد بخير وسلام وتكون مشاكلهم محلولة، وعندهم كل احتياجاتهم»، لتدعو لها المرأة: «ربنا ينصركم بره وجوه على أعدائكم».

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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