الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

احتفالًا بيوم «السناجل».. 5 أبراج فاشلة في الارتباط و«الأسد» في المقدمة

يوم السناجل
يوم السناجل

يحتفل الكثير من "السناجل" بيوم العزاب، وخصص يوم 11 من شهر نوفمبر يوم مخصص للأشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول على شريك الحياة.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم في الصين في جامعة نانجينج في عام 1993، والسبب في اختيار هذا اليوم بالتحديد هو تاريخه "11/11" حيث يشار لرقم 1 بالوحيد أو العازب، و امتدت احتفالات يوم العزاب إلى العديد من الجامعات الأخرى في نانجينج خلال التسعينيات، حتى أصبح من الأيام العالمية.

وهناك الكثير من الأبراج الفلكية التي يرفع أصحابها شعار "السنجلة هي الحل" ففي السطور التالية نرصدها وفقًا لما ذكره خبراء علم الفلك بموقع " indiatoday" الهندي.

1- برج الأسد:

يعتبر من الأبراج التي تتسم بالغرور، الأمر الذي يجعله دائمًا وحيدًا، بسبب طريقته التي تدفع البعض للهروب من صداقته.

2- برج العذراء:

يقدس مواليد برج العذراء العزوبية، فهو يرى أنه غير قادر على تحمل مسؤولية شخص آخر، فهم يحبون قضاء معظم الوقت بمفردهم كما أنهم لا يحبذون العمل وسط مجموعة، ولكن دائمًا ما ينجحون بمفردهم، فهم أشخاص يقدرون العمل بشكل كبير.

3- برج السرطان:

يعد برج السرطان من الأبراج التي ترفع شعار "لا للارتباط" ويرجع ذلك بسبب انطوائية أصحابه التي تدفعهم في كثير من الأحيان إلى العيش وحيدًا بدون أشخاص ولا أصدقاء، فهم من الأشخاص الغامضين للآخرين، الأمر الذي يصعب فكرة الحصول على شريك حياة.

4- برج الحوت:

وفقًا لخبراء علم الفلك، فأن مواليد برج الحوت، أشخاص فاشلون في الحب والعلاقات العاطفية، حيث يجدون سعادتهم في حياة العزوبية، رغم أنهم أشخاص عاطفيون للغاية ويتمتعون بعقلية إبداعية وطموحة.

5- برج الحمل:

من الصفات التي تتوافر بكثرة بمولود برج الحمل، هو أنه لا يستطيع العيش مع شخص يتحكم فيه، الأمر الذي جعله من الأبراج الفاشلة في إيجاد شريك حياة مناسب.

الصين الأبراج الفلكية برج السرطان برج الأسد مواليد برج العذراء السناجل شهر نوفمبر

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وائل لطفي

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