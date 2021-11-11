«قدمتم مصر بصورة جديدة».. السيدة انتصار تشكر شباب «حياة كريمة» بالمنوفية (فيديو)

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية،، زيارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ميدانيًا بقرية شما بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، عرضا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على الأرض بمحافظة المنوفية، والتي تضم 20 وحدة محلية كل واحدة منهم تضم 6 قرى، وكل وحدة محلية بها مجمع خدمي ومجمع زراعي، لمساعدة أهالي القرى على التنقلات وتوفير الخدمات.

ووجهت لهم السيدة انتصار السيسي، الشكر، قائلة: "أشكركم جدًا وأنا سعيدة أنكم كشباب تقدمون مصر بصورة جديدة".