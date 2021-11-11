«أهل كرم».. فيديو يرصد زيارة السيدة انتصار السيسى لمشروعات حياة كريمة بالمنوفية

زارت السيّدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

واستمعت لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة اللي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.



واستمعت السيدة انتصار السيسي، لنساء قرية شما في مركز أشمون لمعرفة مدى جودة الخدمة بمجمع الخدمات الصحية، قائلة: «يارب الخدمة دي تكون تمام والدكاترة قايمين بالواجب»، لترد عليها إحدى سيدات القرية: «والله الخدمة حلوة ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة، ونورتي الدنيا كلها».

وعقبت السيدة انتصار السيسي، على كلامها قائلة: «البلد منورة بيكم وإحنا فرحانين إننا معاكم»، لترد عليها إحدى السيدات: «كل بيت فرحان بيكي وبنتشرف بيكي»، فتجيبها السيدة انتصار السيسي بقولها: «والله لو أقدر أعدي على كل بيت كنت عديت.. أنتم أصحاب كرم وواجب وكفايا استقبالكم الجميل».