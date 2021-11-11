الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جون كيرى: نتطلع للتعاون مع مصر لإنجاح مؤتمر المناخ "كوب 27"

جون كيري
جون كيري

أعرب المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم الخميس، عن تطلعه للتعاون مع مصر والإمارات لإنجاح مؤتمرى المناخ المقبلين  لعامي 2022 و 2023.

وأعلن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، الشهر الماضي، أنه جرى بالفعل اختيار مصر بين المرشحين لاستضافة مؤتمر قمة المناخ فى نسخته الـ27 للعام المقبل، والذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مشاركته فى قمة المناخ الأخيرة بجلاسجو عن اهتمام مصر باستضافة القمة 27.

ويعتبر مؤتمر قمة المناخ مؤتمرا سنويا يحضره 197 دولة لمناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان من أجل مواجهة تحديات تغير المناخ ومعالجتها، كما يعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويُعقد المؤتمر بصورة سنوية منذ عام 1994، وشهدت مدينة جلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، انعقاد مؤتمر الأخير لقمة المناخ خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجارى.

مصر تستضيف «كوب27»

وتستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها بمؤتمر جلاسجو نيابة عن الحكومة، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذى لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة قادة العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو، والتي شدد خلالها على أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًا حقيقيًا، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

مصر الإمارات السيسي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 COP27 جلاسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

«أهل كرم».. فيديو يرصد زيارة السيدة انتصار السيسى لمشروعات حياة كريمة بالمنوفية

COP 27 فى شرم الشيخ: إشادات دولية باستضافة القاهرة لقمة المناخ

«اللي ضربوا هند يطلعوا بره».. تفاصيل 50 صفعة على وجه الفنانة هند رستم

3 أرقام فى انتظار محمد صلاح حال زيارة شباك أنجولا

الأحد.. ألمانيا تعيد النمسا إلى قائمة الدول عالية المخاطر بكورونا

إعادة تعويم باخرة جانحة على متنها 70 سائحًا بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية