جون كيرى: نتطلع للتعاون مع مصر لإنجاح مؤتمر المناخ "كوب 27"

أعرب المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم الخميس، عن تطلعه للتعاون مع مصر والإمارات لإنجاح مؤتمرى المناخ المقبلين لعامي 2022 و 2023.

وأعلن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، الشهر الماضي، أنه جرى بالفعل اختيار مصر بين المرشحين لاستضافة مؤتمر قمة المناخ فى نسخته الـ27 للعام المقبل، والذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مشاركته فى قمة المناخ الأخيرة بجلاسجو عن اهتمام مصر باستضافة القمة 27.

ويعتبر مؤتمر قمة المناخ مؤتمرا سنويا يحضره 197 دولة لمناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان من أجل مواجهة تحديات تغير المناخ ومعالجتها، كما يعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويُعقد المؤتمر بصورة سنوية منذ عام 1994، وشهدت مدينة جلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، انعقاد مؤتمر الأخير لقمة المناخ خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجارى.

مصر تستضيف «كوب27»

وتستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها بمؤتمر جلاسجو نيابة عن الحكومة، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذى لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة قادة العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو، والتي شدد خلالها على أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًا حقيقيًا، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.