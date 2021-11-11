الخميس 11 نوفمبر 2021
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سياسي

نائبة تطالب رئيس الوزراء بإقامة مدينة شبابية في الوادي الجديد

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

شاركت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جولة رئيس الوزراء التفقدية للوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، والتي تم خلالها افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، بحضور ومشاركة 9 وزراء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بمجلس النواب.

وقالت مدني إنه تم خلال الزيارة افتتاح حديقة 30 يونيو، وتفقد مجمع الحكومة المميكن، وإطلاق مشروع الغاز الطبيعي بالمنازل لـ 14 ألف أسرة، وافتتاح مشروع الحرير والصوب الزراعية وتفقد مجمع كليات الوادي الجديد وافتتاح ممشى الدراجات، كما تفقد مجمع التمور والذي تم تطويره بمعدات حديثة بتكلفة 20 مليون جنيه، وافتتاح مركز خدمات المستثمرين، وافتتاح مكتب بريد الخارجة، وافتتاح المدرسة اليابانية المصرية، ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وافتتاح ورفع كفاءة ستاد الوادي الجديد.

وعرضت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من مطالب أهالي المحافظة على رئيس الوزراء، ومنها: إزدواج طريق الداخلة الخارجة، ومشكلة توقف مشاريع الصرف الصحي بقرى المحافظة فجأة دون إبداء الأسباب.

وطالبت بإنشاء مدينة شبابية رياضية أولمبية بالداخلة والفرافرة تليق بمحافظة الوادي الجديد خاصة وأن الجو بالمحافظة يساعد على تقوية القوة البدنية.

كما طالبت النائبة بضرورة صرف الاعتمادات المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حتى يتسنى لها تسليم المتعاقدين العمل.

ووعد رئيس الوزراء والمحافظ بإيجاد حلول عاجلة لمطالب الأهالي، مؤكدين أنه تم تخصيص قطعة أرض بالداخلة لإقامة مدينة شبابية عليها إلى جانب أنه تم تجديد مدينة شبابية كانت مهجورة بمركز الخارجة، فضلا عن توفير دعم مالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد قيمته 700 مليون جنية واستلام المتعاقدين في الخارجة لعملهم، وفي الداخلة سيتم تسليم العمل لهم في مدة أقصاها شهرين.

وتوجهت آية مدني بالشكر لمحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وحنان مجدي نائب المحافظ على جهودهم في خدمة أهالي المحافظة.

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